الممثل الأمريكي جيريمي رينر في حالة حرجة بسبب تجريف الثلوج

تعرض الممثل الأمريكي جيريمي رينر، لإصابة تطلبت نقله إلى المستشفى بشكل عاجل وذلك بعد ما أصيب بجروح أثناء تجريف الثلج بسبب الطقس السيئ، بالقرب من منزله وقت سابق من الأمس، وكشفت عائلته تفاصيل حالته الصحية قائلة إنه في حالة حرجة ولكنها مستقرة.

وقال المتحدث باسم جيريمي رينر، في بيان صحفي: «يمكننا أن نؤكّد أن جيريمي في حالة حرجة ولكنها مستقرة بسبب الإصابات التي تعرض لها بعد تعرضه لحادث متعلق بالطقس أثناء حرث الثلوج في وقت سابق اليوم، عائلته معه وهو يتلقى رعاية صحية ممتازة»، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

تفاصيل إصابة جيريمي رينر

ويمتلك «رينر» منزلاً في مقاطعة واشو بولاية نيفادا منذ عدة سنوات، وفقًا لمجلة «رينو جازيت» شهدت تلك المنطقة الواقعة في شمال ولاية نيفادا الأمريكية تساقطًا كثيفًا للثلوج بسبب عاصفة في ليلة رأس السنة، وفي عام 2015، نشر الممثل الأمريكي صورة على موقع «إنستجرام» لمركبة إزاحة الثلج، والتي تُستخدم للسفر عبر التضاريس الثلجية في ظروف صعبة.

من هو جيريمي رينر

لعب «رينر» دور البطولة في العديد من أعمال مارفل السينمائية منذ فيلم «Thor» في 2011، إضافة إلى أداء شخصية «كلينت بارتون» التي قدمها في مسلسل منفصل بعنوان «Hawkeye» بالإضافة إلى سلسلة «Avengers»، كما عمل رينر في العديد من الأفلام الناجحة والتجارية بما في ذلك أفلام «Mission: Impossible» و«Arrival» و«American Hustle» و«28 Weeks Later».

وترشح جيريمي رينر لجائزتي أوسكار الأولى في 2010 عن دوره في «The Hurt Locker»، والثانية في 2011 عن دوره في فيلم «The Town».