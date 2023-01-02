رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أمطار رعدية غزيرة تضرب مطروح وتوقف حركة الصيد لسوء الطقس «صور»

كتب:

محمد بخات
09:53 ص | الإثنين 02 يناير 2023
أمطار في مطروح

أمطار في مطروح

تعرضت محافظه مطروح، منذ قليل، لسقوط أمطار رعدية غزيرة في جميع المدن الساحلية، بدءً من مدينة الحمام شرقا على حدود الإسكندرية شرقا حتى السلوم غربا، وذلك في آخر أيام نوة رأس السنة.

تحذيرات الأرصاد الجوية 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض السواحل الشماليه الغربية، اليوم الاثنين، لأمطار ورياح وشبورة على المناطق والطرق القريبة من المسطحات المائية، وتمتد الأمطار إلى محافظات الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

توقف حركة الصيد في 3 موانٍ 

وحول حالة الطقس اليوم، أكد نصر الله الفردي، رئيس جمعية الصيادين بمطروح، لـ«الوطن»، استمرار توقف حاله الصيد لليوم الرابع على التوالي في ثلاثة موان بمحافظة مطروح بسبب سوء الأحوال الجوية، والتنبيه على جميع الصيادين بعدم التحرك للصيد مع تعليق تصريح سروح الصيد لحين استقرار حالة البحر، والذي يشهد ارتفاعا في الأمواج والمد والجزر، مع نشاط للرياح نتيجة النوة التي تتعرض لها البلاد.

 

 

اقرأ المزيد:

أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي.. ووقف الصيد لسوء الأحوال الجوية

سقوط أمطار في مطروح والمدن الساحلية.. وتوقف حركة الصيد بالمواني

نوة رأس السنة تضرب بقوة.. أمطار في الإسكندرية وغيوم تحاصر مطروح

صور الأقمار الصناعية تكشف حالة طقس اليوم: أمطار غزيرة ورياح وشبورة
بقلم محمد بخات