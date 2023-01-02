أمطار رعدية غزيرة تضرب مطروح وتوقف حركة الصيد لسوء الطقس «صور»

تعرضت محافظه مطروح، منذ قليل، لسقوط أمطار رعدية غزيرة في جميع المدن الساحلية، بدءً من مدينة الحمام شرقا على حدود الإسكندرية شرقا حتى السلوم غربا، وذلك في آخر أيام نوة رأس السنة.

تحذيرات الأرصاد الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض السواحل الشماليه الغربية، اليوم الاثنين، لأمطار ورياح وشبورة على المناطق والطرق القريبة من المسطحات المائية، وتمتد الأمطار إلى محافظات الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

توقف حركة الصيد في 3 موانٍ

وحول حالة الطقس اليوم، أكد نصر الله الفردي، رئيس جمعية الصيادين بمطروح، لـ«الوطن»، استمرار توقف حاله الصيد لليوم الرابع على التوالي في ثلاثة موان بمحافظة مطروح بسبب سوء الأحوال الجوية، والتنبيه على جميع الصيادين بعدم التحرك للصيد مع تعليق تصريح سروح الصيد لحين استقرار حالة البحر، والذي يشهد ارتفاعا في الأمواج والمد والجزر، مع نشاط للرياح نتيجة النوة التي تتعرض لها البلاد.