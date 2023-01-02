صور الأقمار الصناعية تكشف حالة طقس اليوم: أمطار غزيرة ورياح وشبورة

حذرت هيئة الأرصاد من ظاهرة جوية ستضرب البلاد، اليوم الاثنين، إذ كشفت صور الأقمار الصناعية، عن وجود شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، موضحة «ستؤثر الشبورة على الرؤية الأفقية، وستكون كثيفة خلال ساعات الصباح الأولى».

أجواء باردة خلال ساعات الصباح الباكر

وكتبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أجواء باردة على كافة الأنحاء خلال ساعات الصباح الباكر».

وتابعت: «تكاثر للسحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار تكون متوسطة إلى غزيرة الشدة عند (مطروح والسلوم) كما تهب رياح شرقية تنشط أحيانا على السواحل الغربية».

أبرز الظواهر الجوية

وواصلت: «تتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة».

درجات الحرارة اليوم وتسجل درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 21 - 14

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 19 - 14

- شبين الكوم 19 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23-17.