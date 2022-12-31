سقوط أمطار في مطروح والمدن الساحلية.. وتوقف حركة الصيد بالمواني

سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة، اليوم السبت، على مدينة مرسى مطروح والعديد من المناطق والمدن الساحلية المجاورة المطلة على البحر المتوسط، بينها مدينة السلوم غربا وسيدي براني والنجيلة والصغيرات والمتاني والجراولة وسيدي حنيش وباغوش ورأس الحكمة وفوكة والضبعة وجلالة وجميمة والعلمين الجديدة وسيدي عبد الرحمن وتل العيس والعلمين والحمام وحتى حدود الإسكندرية.

توقف الملاحة بمواني مطروح

ويشهد طقس اليوم سقوط أمطار تزامنا مع النوة التي تتعرض لها البلاد، خاصة السواحل الشمالية الغربية، ما أدى لوقف حركة الصيد ومنع خروج الصيادين.

وقال نصر الله الفردي، رئيس جمعية الصيادين بمطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، إن ميناء مرسى مطروح الشرقي وميناء مرسى مطروح الغربي وميناء السلوم توقفت بها سروح الصيد لجميع المراكب، وذلك بسبب عدم استقرار حاله البحر، ما أثر على الملاحة البحرية في جميع المواني، وتم تنبيه جميع الصيادين بعدم الخروج خلال النوة للحفاظ على أرواحهم بعد ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح.

ملء الآبار في مطروح

فيما أكد إدريس أبو السويطية، عمدة قبيلة الجميعات بمطروح، لـ«الوطن»، أن مطروح تشهد أمطار الخير اليوم، وينتظرها سكان القرى والنجوع لاعتمادهم عليها في ملء الآبار التي يستخدمونها في الشرب وسقي المواشي والحياة اليومية على مدار العام، كما ينتظرون أمطارا غزيرة خلال الساعات المقبلة، بحسب الأرصاد.