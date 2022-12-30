زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب جزيرة كريت اليونانية

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة كريت، أكبر الجزر اليونانية اليوم.

وذكرت صحيفة «كاثمريني» اليونانية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 40 كيلومترا شمال كريت، وعلى عمق 11 كيلومترا، ولم ترد أنباء تفيد بوقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

زلزال على بعد 15 كيلومترا شمال شرق بلدة خالكيدا

يذكر أن زلزالا بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة إيفيا وشعر به الناس على نطاق واسع في منطقة أتيكا الأربعاء الماضي، وقال معهد الأورومتوسطي اليوناني إن مركز الزلزال كان على بعد 15 كيلومترا شمال شرق بلدة خالكيدا على عمق أربعة كيلومترات، وأعطى معهد أثينا للديناميكا الجيوديناميكية قراءة 4.9 وعمق 13.2 كيلومتر.