مطار مرسى علم يستقبل 9 رحلات من إيطاليا والتشيك اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الاثنين، 9 رحلات من مطارات أوروبا تقل على متنها آلاف السائحين لقضاء إجازة عيد الميلاد، طبقا لجدول تشغيل الرحلات بالمطار، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وصول 9 رحلات طيران

وأكد مصدر ملاحي لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل رحلات الطيران بمطار مرسى علم الدولي كشف عن وصول 9 رحلات دولية قادمة من أوروبا، منها 5 من التشيك و4 من إيطاليا، وسط إجراءات وقائية واحترازية واستعدادات أمنية بصالات الوصول والاستقبال مشددة.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

ومن جانبه، أكد عاطف عثمان، الخبير السياحي بمحافظة البحر الأحمر، استعدادت فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السائحين عبر رحلات طيران قادمة يوميا من مطارات أوروبا لقضاء إجازة رأس السنة وعيد الميلاد المجيد.

وذكر الخبير السياحي لـ«الوطن»، أن آلاف السائحين احتفلوا بليلة رأس السنة في فنادق ومنتجعات مرسى علم، لافتا إلى أن السياح البولنديين والتشيك وإيطاليا وألمانيا هم الأكثر وصولا إلى المدينة.