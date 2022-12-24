مطار مرسى علم يستقبل 22 رحلة طيران من 6 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم السبت، 22 رحلة طيران قادمة من مطارات 6 دول أوروبية، هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا وهولندا والنمسا وبلجيكا، تقل آلاف السائحين من جنسيات مختلفة، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم.

وصول 22 رحلة سياحية

كشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم 22 رحلة طيران تقل على متنها آلاف السائحين الأجانب، وذلك ضمن 92 رحلة طيران من المقرر وصولها إلى مرسى علم الأسبوع الجاري، بدءا من اليوم السبت وحتى نهاية الأسبوع، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

احتفالات الكريسماس ورأس السنة

ومن جانبه أشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن مرسى علم تستقبل آلاف السائحين من 11 جنسية أوروبية لقضاء احتفالات الكريسماس ورأس السنة على شواطئ المدينة.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق تزامنا مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة والتي قاربت على 90%، حيث يفضل السائحون قضاء إجازتهم على شواطئ مرسى علم.

بابا نويل البلجيكي يزور مرسى علم

وأوضح أن مرسى علم تستعد لاستقبال بابا نويل البلجيكي، والذي يجسد شخصيته السائح البلجيكي كون هلرت، وذلك الاثنين المقبل، وتشمل زيارته جولة على الشواطئ وتوزيع هدايا للسائحين.