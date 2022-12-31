«أرض الخيالة».. مجتمع عصرى بديل لسكان آخر 3 بؤر عشوائية في مصر القديمة

شهدت محافظة القاهرة طفرة غير مسبوقة فى القضاء على العشوائيات وتغيير حياة المواطنين للأفضل، وجارٍ حالياً القضاء على آخر بؤرة من بؤر عشوائيات مصر القديمة من خلال إخلاء ونقل سكان 3 مناطق خلف سور مجرى العيون هى «السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة» إلى مشروع الإسكان البديل فى «الخيالة»، حيث يتم تسليم السكان وحدات مجهزة ومفروشة بالكامل، وفى المناطق الثلاث سيجرى إزالة 520 عقاراً، تم هدم 448 عقاراً منها هدماً كلياً ونقل قاطنيها البالغ عددهم 1600 أسرة تقريباً إلى وحدات سكنية فى منطقة «أرض الخيالة».

وأكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن كومباوند أرض الخيالة يُعد واحداً من المشروعات الكبرى التى أقامتها الدولة كسكن بديل للعشوائيات، مثل «الأسمرات ومعاً والمحروسة وأهالينا»، وغيرها، ويتكون من 42 عمارة سكنية، مكونة من دور أرضى و9 أدوار متكررة، بإجمالى 2268 وحدة سكنية، ويخدم كل عمارة 2 أسانسير، إضافة إلى منطقة الخدمات التى تضم مسجداً وكنيسة ومركز إسعاف ونقطة شرطة ونقطة إطفاء ومكتب بريد، إضافة إلى مركز للشباب وحديقة عامة.

وأضافت نائب المحافظ أن هناك توجيهات لكافة الأجهزة التنفيذية داخل كومباوند الخيالة بالاهتمام بشكاوى الأهالى حال وجودها بعد التسلم، مع متابعة المستجدات، وتوافر المرافق، سواء مياه وكهرباء وغاز، خدمة لأهالينا، والعمل على تجهيز باقى العمارات لاستقبال الأسر التى ستنتقل إليها فى وحدات سكنية جديدة مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات.

وأوضحت أنه فى ضوء توفير كافة الخدمات لتوفير الراحة للمواطنين، تم افتتاح عدة منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية واللحوم والخبز بمجمع مساكن الخيالة، بجانب توفير خط أوتوبيس للنقل العام لخدمة المواطنين، وهناك متابعة مستمرة من نائب المحافظ ومن حى البساتين، ومسئول متابعة المشروعات القومية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، وعدد من التنفيذيين بحى البساتين لمشروع الخيالة.

وتابعت أن الدولة المصرية تخطو بخطى سريعة لتطوير المناطق العشوائية، وعلى رأسها مناطق القاهرة، لاستعادة المظهر الحضارى للعاصمة، حيث يتم استكمال إزالة المنطقة المجاورة لسور مجرى العيون بمصر القديمة، ضمن مخطط تطوير المنطقة بالكامل وتحويلها لمجتمع حضارى سكنى ترفيهى. وأشارت إلى أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة شكّل واحداً من التحديات الكبرى التى نجحت الدولة فيها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وقدمت نموذجاً مميزاً، وتجربة فريدة فى مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات.