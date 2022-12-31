مصرع شخص دهسته سيارة أثناء عبور الشارع في مصر القديمة

لقي شخص خمسيني مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، ومعرفة ما إذا كانت توجد شبهه جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وقررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها.

وتلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بوقوع حادث دهس لمواطن بدائرة قسم الشرطة، وتبين العثور على جثة شخص يدعى «ياسر ف»، 52 سنة، وإصابته بنزيف وكسور في الجمجمة.

نتائج التحريات

وكشفت التحريات، عن أنه أثناء عبور المتوفى الشارع دهسته سيارة كانت مسرعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط قائد السيارة، وحُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.