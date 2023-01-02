تفاصيل تمويل صندوق التنمية المحلية لـ1051 مشروعا صغيرا (فيديو)

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية تفاصيل تمويل صندوق التنمية المحلية لـ1051 مشروعًا صغيرًا، موضحًا أنَّ صندوق التنمية المحلية هو رافد من الروافد الاقتصادية التي تحقق التنمية الاقتصادية المحلية على أرض المحافظات وعلى مستوى كل الوحدات المحلية وكفور ونجوع مصر، إذ يوجد 30 ألفًا و388 كفرا ونجعا وتابعا موجودة بهم مقرات تصل لكل قرى مصر خصوصًا الأكثر احتياجا منها.

تعزيز القدرة المالية لصندوق التنمية المحلية بمبلغ 25 مليون جنيه

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أنَّ وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة أعلن أنَّه سيطلب من وزير المالية تعزيز القدرة المالية لصندوق التنمية المحلية بمبلغ 25 مليون جنيه كتمويل إضافي من موارد الصندوق الذاتية، وذلك بعد نفاذ المخصص لهذا العام المالي 2022-2023، وتم إنجازهم خلال أول 6 شهور من العام المالي الحالي، إذ أنَّ الـ1051 مشروعا تصدرتها محافظة أسوان والتي احتلت المرتبة الأولى بـ315 مشروعا خلال الـ6 أشهر الماضية بحجم تمويل 4.8 مليون جنيه ويليها المنيا والمنوفية والدقهلية.

مشروعات المرأة المعيلة تصدرت الموقف بـ2% زيادة عن الفترة السابقة

وأوضح «قاسم»، أنَّ هذه المشروعات عبارة عن مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتنوعة، سواء كانت مشروعات إنتاج حيواني ودواجن ومنافذ للبيع ومشروعات بيئية ومشروعات بيع الأسمدة والغلال والأعلاف وعسل النحل ومنتجات الألبان، موضحا أن مشروعات المرأة المعيلة تصدرت الموقف بـ2% زيادة عن الفترة السابقة بـ69.5%، وهو ما يعني أن الصدارة كانت لمشروعات المرأة.

ووجه «قاسم» من يرغب في إنشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر التوجه للوحدة المحلية التابعة لمحل سكنه، إذ يجرى دراسة المشروع والتأكد من الجدية وصرف القرض لصاحب المشروع، وقد زاد مستوى القرض لـ60 ألف جنيه، والفوائد لا تتجاوز 6%.