«التنمية المحلية»: توفير 99.9% من الأراضي المطلوبة لمشروعات «حياة كريمة»

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أهم الأنشطة والإنجازات التي تحققت في إطار دور الوزارة لتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وأشار إلى أنه جرى توفير 5812 قطعة أرض من إجمالي 5820 قطعة مطلوبة لتنفيذ مشروعات المبادرة (بنسبة 99.9%)، وفيما يخص مشروعات الإدارة المحلية أوضح أنه جرى الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعا، وجار الانتهاء من 322 مشروعا، وجرى إسناد 21 مشروعا من إجمالي 443 مشروعا من مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء.

مستهدف إقامة 332 مجمع خدمات

وقال وزير التنمية المحلية، في بيان، إنه فيما يخص مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة، فقد جرى الانتهاء من إنشاء 224 مجمع خدمات من إجمالي 332 مجمعا، وجار الانتهاء من 108 مجمعات، والانتهاء من توصيل المرافق لـ 16 مجمعا، كما جرى الانتهاء من كل التنسيقات اللازمة لتجهيز مجمعات الخدمات، وفرش مجمعين اثنين كنموذج، وجار استكمال فرش باقي المجمعات بالتنسيق مع بعض الجهات المعنية.

أضاف أنه جرى الانتهاء من تدريب 4954 من كوادر الإدارة المحلية وموظفي التموين والتضامن الاجتماعي، استعدادا لنقلهم لمجمعات الخدمات الحكومية، وتجري مواصلة التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاعتماد وتطبيق الهيكل المستحدث للوحدة المحلية القروية.

وحول توصيل المرافق للمباني المنشأة في إطار المبادرة الرئاسية، قال «آمنة» إنه جرى الانتهاء من توصيل المرافق لـ 757 مبنى في إطار «حياة كريمة»، من إجمالي 1311 مبنى جرى تسليمها لجهات الولاية.

المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة»

وأضاف اللواء هشام آمنة، أنه فيما يخص التحضيرات المتعلقة بالمرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة» في 52 مركزا تضم 1600 قرية، فجرى الانتهاء من إعداد المسودة الأولية لمقترح خطط التنمية المحلية لـ 30 مركزا من مراكز المرحلة الثانية للمبادرة، ومن المتوقع الانتهاء من خطط كل المراكز خلال الأيام القليلة المقبلة، كما جرى الانتهاء من حصر الأراضي المملوكة للدولة بنطاق 48 من مراكز المرحلة الثانية تمهيدا لإتاحتها لجهات التنفيذ، كما جرى الانتهاء من حصر كل الاحتياجات والمشروعات المطلوبة للقرى المستهدفة بالمرحلة الثانية لمحافظة مطروح (36 قرية)، لافتاً إلى أنه جرى كذلك الانتهاء من مراجعة التقسيم الإداري لكل مراكز المرحلة الثانية (وحدات قروية – قرى رئيسية – كفور ونجوع وعزب) وحصر كل الكتل والتجمعات التي لم يتم التعرف عليها أو المختلفة عن التقسيمات الأخرى الموجودة.