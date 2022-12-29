«التنمية المحلية» تستعرض جهود الوزارة في دعم القضية السكانية خلال 2022

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة لمواجهة الزيادة السكانية على المستويين المركزي والمحلي، مشيرا إلى تركيز الوزارة على دعم تنفيذ استراتيجية الدولة لتنمية الأسرة المصرية وبرنامج عمل الحكومة المصرية، وكذلك الإستراتيجية القومية للسكان 2030 والتي شاركت الوزارة في إعدادها عام 2014 بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، من خلال مراعاه كافة أبعاد القضية السكانية والمتمثلة في أهم «انخفاض مستوى خصائص السكان، وسوء توزيع وكثافة السكان، وارتفاع معدل نمو السكان، والعمل على تحقيق أهداف ومرتكزات الاستراتيجية».

استراتيجية برنامج تنمية الأسرة المصرية

وأشار وزير التنمية المحلية، في بيان صحفي، إلى أن استراتيجية برنامج تنمية الأسرة المصرية تركز على محوريين أساسيين من محاور القضية السكانية وهي «ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية».

واستعرض اللواء هشام آمنة، في البيان، تقريراً من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة حول أهم الجهود التي قامت بها الوزارة في هذه المحاور حيث تضمن البعد الأول والخاص بضبط النمو السكاني وتنفيذ عدد من الإجراءات والخطوات ومن بينها تنفيذ مشروع «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية»، وإنشاء وبناء قدرات عدد 27 وحدة سكان داخل دواوين عموم المحافظات وإنشاء نظام إلكتروني لمتابعة مؤشرات الخطة الإستراتيجية القومية للسكان وبناء قدرات الإدارة المحلية بدمج القضية السكانية في أنشطة بناء القدرات في المحافظات لتكون خطط مستجيبة للقضية السكانية.

مبادرة حقك تنظمي بالمحافظات

ووفقا للبيان، تضمنت الجهود تنفيذ مبادرة حقك تنظمي بالمحافظات وإطلاق مبادرة «سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك» بمحافظة سوهاج ومبادرة «يوم القرية» و«لتسكنوا إليها»، بمحافظة بني سويف، ومبادرة «مستقبل شبابنا يهمنا»، بمحافظة قنا وتنفيذ مبادرات تثقيفية و قوافل طبية عن طريق وحدات السكان بالمحافظات استفاد منها ما يقرب من 59153 طالبًا في توقيع الكشف الطبي، كما تضمن هذا المحور إعداد منهج شامل وموحد لمعالجة كافة قضايا الحماية الاجتماعية للعائلات المقيدة ضمن برنامج تكافل وكرامة وكذا التعاون مع مؤسسة «أجيال»، من أجل التوعية بالقضية السكانية ونشر القيم و الفضائل داخل المجتمعات .

وأشار الوزير في بيانه، إلى تنفيذ 20 ندوة توعوية لـ 2000 طالب وطالبة و3 معسكرات لعدد 900 طالب عن القيم والحياة والزيادة السكانية والعادات والتقاليد ومقايس الأثر في الحياة وتقديم الدعم لوحدة السكان بمحافظة قنا لتنفيذ 120 ندوة تثقيفية استفاد منها 11000 مواطن لرفع الوعي وتناولت القضايا السكانية وخطورة الزواج المبكر والتسرب من التعليم وتقديم الدعم لوحدة السكان بمحافظة قنا لتنفيذ 22 قافلة كاملة التخصصات وتوقيع الكشف على 12293 حالة وتقديم الدعم لوحدة السكان بمحافظة أسيوط لتنفيذ قوافل طبية بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر وجمعية سفراء أياد الخير للتنمية الشاملة وبنك الشفاء المصري وبعض الجمعيات الأهلية وتقديم خدمات لنحو 1200 حالة.

جهود الارتقاء بخصائص السكان

وأشار اللواء هشام آمنة أن البعد الثاني والخاص بالارتقاء بخصائص السكان، شهد العديد من الأنشطة والخطوات، بينها إعداد استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية بكل محافظة وتنفيذ برنامجا متكاملا لتطوير التكتلات الاقتصادية بمحافظتي سوهاج وقنا، وتطوير 6 مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج وتوفير التمويل والدعم الفني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال «مشروعك»، بتوفير قروض ميسرة لعدد 172 ألف مشروع بتكلفة 18.5 مليار جنيه وفرت أكثر من مليون فرصة عمل وقام صندوق التنمية المحلية بالوزارة بتمويل مشروعات بإجمالي استثمارات قدرها 170 مليون جنيه ومشاركة مجتمعية قدرها أكثر من 28 مليون جنيه، وفرت فرص عمل بلغت 23 ألف فرصة عمل مباشرة.

3707 مشروعات بتكلفة 12.053 مليار جنيه

كما نفذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر 3707 مشروعات بتكلفة 12.053 مليار جنيه، وفرت 203 ألف فرصة عمل، بينها 2294 مشروعا بمحافظة سوهاج و1413 مشروعا بمحافظة قنا ونفذ برنامج تنمية وتطوير الريف المصري أعمال تطوير عدد 208 قرية في 26 محافظة بمشروعات قدرها 2591 مشروعًا بقيمة 10.5 مليار جنيه وتنفيذ بروتوكول تعاون بين محافظة قنا ووحدة السكان والمعهد القومي للاتصالات بشأن تدريب الشباب لسوق العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمبادرة مصر الرقيمة.

كما تضمنت الجهود في هذا البعد الخاص بالارتقاء بخصائص السكان، المشاركة في مبادرات لتوفير فرص عمل مستدامة مثل «شغلك جنب قريتك»، بالتنسيق مع المحافظات ووزارة الزراعة، حيث تم توفير عدد 370 قطعة أرض في أربع محافظات «الإسماعيلية، والفيوم، والمنيا، والمنوفية»، لإقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتم تنفيذ نموذج أولى بمحافظة القليوبية تضمن إنشاء 13 مصنع على قطع أراضي مملوكة للمحافظة من خلال بروتوكول تعاون مع كل من اتحاد الصناعات والمجلس التصديرى للملابس وغرفة صناعات الملابس الجاهزة، ساهمت في توفير 300 فرصة عمل مباشرة و600 فرصة عمل غير مباشرة، كما تم التنسيق مع منظمة العمل الدولية لتقديم التدريب والدعم الفني للشباب، وتدريب 1150 من الشباب بمحافظة قنا لدورة البرمجة وتصميم المواقع والألياف الضوئية لخلق فرص عمل.

ووفقا للبيان، تم تنفيذ تدريب على أعمال التفصيل والخياطة لعدد 20 متدربة ضمن مبادرة تنمية القرى الأكثر احتياجاً ومبادرة «مهنتك مستقبلك»، بمحافظة أسيوط وتم تنفيذ 3 معارض لتسويق المنتجات الأسر المنتجة بمحافظة قنا وحملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة .