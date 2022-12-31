حصاد «التنمية المحلية» في 2022.. مصانع تدوير مخلفات وأتوبيسات صديقة للبيئة

تمكنت وزارة التنمية المحلية من إنجاز ومتابعة عدد من المشروعات المهمة خلال عام 2022، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، والارتقاء بمستوى المعيشة.

ووفقا لتقرير «التنمية المحلية»، فإن أبرز الإنجازات التي نُفذت على مدار العام المنصرم، ما يلي:

- العمل على 3500 مشروع، عبارة عن طرق محلية وكباري بالقرى والمدن بتكلفة 15 مليار جنيه.

- إنشاء 175 سوقا بالقرى، و131 موقفا للسيارات بالقرى، و168 نقطة إطفاء بـ2 مليار جنيه، حفاظا على الأرواح.

تطوير منظومة النظافة

- تنفيذ 216 مشروعا بشأن البنية الأساسية لمنظومة النظافة، تضم مصانع ومحطات وسيطة وثابتة ومدافن صرف صحي.

- رفع وإزالة تراكمات تاريخية من 57 موقعا، بإجمالي 4 ملايين طن.

- التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ 9 مدافن صحية بـ938.5 مليون جنيه.

- التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لإنشاء 14 مصنع تدوير بـ2.7 مليار جنيه.

- البدء في تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بزراعة 100 مليون شجرة، وتوقيع بروتوكول مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة لتوريد 7.7 مليون شجرة بـ200 مليون جنيه.

- حصر 177 منطقة صناعية عشوائية، و1447 طلب تصالح من المواطنين على المناطق الصناعية في 27 محافظة.

أتوبيسات صديقة للبيئة

- مواصلة خطة تحويل أتوبيسات النقل العام إلى صديقة للبيئة، والحد من التلوث، حيث يجرى العمل على تحويل 2300 أتوبيس من سولار إلى غاز طبيعي في القاهرة والإسكندرية.

- استمرار تطوير المجازر الحكومية في المحافظات بـ1.5 مليار جنيه، وطرح إعلان أمام القطاع الخاص للتقديم في إدارة وتشغيل المجازر.

- إنفاق 3.5 مليار جنيه على تطوير مقار ومراكز تكنولوجية، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

- استمرار تنفيذ خطة تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات، المعروف بـ«قانون السايس» في القاهرة والجيزة، وتحصيل 183 مليون جنيه من الساحات الجديدة بالمحافظتين.