أسوان تتصدر المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية بـ159 مشروعًا

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أن إعلان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأن محافظة أسوان تصدرت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية خلال العام المالي 2021/2022 بإجمالي 159 مشروعا.

اهتمام المواطن بالمشروعات الصغيرة

وأكد عطية أن ذلك يعكس مدى اهتمام المحافظة بمحور التمكين الاقتصادي للمرأة وإعطاءه أسبقية أولى من ضمن المحاور التنموية المتعددة في هذا الشأن لتقديم قروض ميسرة للمرأة، وأيضاً للشباب وكافة أفراد الأسرة مما يساهم بالتالي في الحد من نسبة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، وكذا سد احتياجات السوق المحلى من المنتجات المتنوعة، مشيراً إلى أن وزارة التنمية المحلية أكدت على أهمية دور الصندوق فى تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات.

أهداف التنمية الاقتصادية

وتابع، أن ذلك يأتي تحقيقا لأهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية، ولاسيما أن المشروعات الصغيرة تعتبر بمثابة العمود الفقري للتوسع الاقتصادي، وهو ما يصب في تحسين مستوى المعيشية، وجودة الحياة للمواطنين تزامناً مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن من خلال تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة».

ومن جانبها أوضحت أماني بدر مدير عام تنمية القرية بمحافظة أسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم تكثيف الجهود من خلال تنظيم حملات التوعية، وعقد الندوات التثقيفية بالتعاون مع المجتمع المدني والجهات المعنية مما ساهم في حصول أسوان على هذا المركز المتقدم.

لافتة إلى أن هذه الحملات والندوات كانت تستهدف التعريف بأهمية الإقبال على العمل الحر وتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والاستفادة من التيسيرات المقدمة لإقامة مشروعات إنتاجية مربحة تدر دخول ثابته للمرأة والأسرة سواء كانت هذه المشروعات في الإنتاج الحيواني والداجني وبيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات والصناعات البيئية والمنزلية وغيرها، وهو الذي تكامل مع تنفيذ 303 مشروع من خلال المبادرة الرئاسية «مشروعك» خلال العام الحالي، وفرت 101 فرصة عمل وذلك من إجمالي 5064 مشروعا بمبالغ مالية وصلت إلى 841 مليون و161 ألف و484 جنيها ساهمت في توفير نحو 23 ألف فرصة عمل منذ انطلاق المبادرة في مارس 2015 وحتى مايو 2022.