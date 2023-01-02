انخفاض درجة الحرارة في أسيوط ورفع حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس

تعرضت قرى ومراكز محافظة أسيوط، صباح اليوم الاثنين، لشبورة مائية كثيفة تسببت في حجب الرؤية عن الطرق الزراعية والسريعة، وكذلك حجب أشعة الشمس، وصاحبها برودة وصقيع وانخفاض في دراجات الحرارة.

تحذيرات على الطرق السريعة

وحذر مركز إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط، المواطنين وقائدي السيارة بالحذر أثناء القيادة نظرا لما تشهده المحافظة من شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية حفاظا على سلامة الجميع .

وكثفت إدارة مرور أسيوط من تواجدها علي الطرق السريع والزراعية للحد من سرعة السيارات نتيجة الشبورة المائية، واتباع تعليمات رجال المرور للحفاظ علي سلامة قائديها .

رفع حالة الطوارئ

وأعلنت محافظة أسيوط، رفع حالة الطواريء بمختلف مراكز المحافظة وربطها غرف العمليات الفرعية بالمركز بغرفة عمليات المحافظة المركزية، لمواجهة أي تطورات أو كوارث بسبب تقلبات الطقس.