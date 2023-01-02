قناة «إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» حول اليوم العالمي للغة العربية 

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية منة فاروق، على قناة «extra news»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص باليوم العالمي للغة العربية، بعنوان «اللغة العربية.. حصن الهوية في حماية حراسها»، وآخر بعنوان «دولة العدالة الاجتماعية تتنصر للأكثر احتياجًا».

وجاء في الملف: «قبل نحو نصف القرن من الزمان انتصرت لغتنا العربية لناطقيها بجهود حُماتها، وجرى الاعتراف بها كواحدة من اللغات الأممية الست في العالم، وأصبح 18 ديسمبر من كل عام يوماً عالمياً للغة العربية، ولمَ لا وهى أكثر اللغات السامية تحدّثاً، وإحدى أكثر اللغات انتشاراً في العالم، يتحدّثها ملايين البشر على وجه الأرض! وهي بتعريف «اليونيسكو»، إحدى الركائز التي تقوم عليها القيم الإنسانية المشتركة».

كما جاء في الملف: لكن هذه القيمة الحضارية الراسخة لـ اللغة العربية لم تمنعها من التعرّض لتحديات جمّة، زادت في العقود الأخيرة، لا سيما بدخول العالم عصر الرقمنة وتحول الأرقام معه إلى ما يُسمى «لغة العصر» التي يتحدث بها العالم أفراداً ومؤسسات، وإلى جوار ذلك، برزت تحديات أخرى تُهدّد اللغة والناطقين بها وتنعكس آثارها على الهوية الوطنية والقومية العربية، فتراجع الاهتمام باللغة واستخدامها فى التقنيات الحديثة لدرجة تنذر بالخطر من زحف اللغات الأجنبية على المجتمعات العربية من بوابة التكنولوجيا التي لا تعترف سوى باللغات الأجنبية، إضافة إلى موجات الإقبال الكبير على التعليم الأجنبي الخالي من تدريس «العربية». رغم كل ما يحيط بالعربية من تحديات، فإن لحراسها أدواراً وإسهامات كبيرة لتطويرها ودعمها ومواكبتها للتطور المستمر.