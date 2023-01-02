مصرع 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين في اصطدام مروحيتين بأستراليا

أفادت الشرطة الأسترالية بأنَّ مروحيتين اصطدمتا اليوم فوق أحد شواطئ البلاد، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

أربعة أشخاص لقوا مصرعهم في الحادث

وأعلنت الشرطة أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم في الحادث، مبينة أن 3 آخرين في حالة حرجة، كما أصيب أكثر من 10.

المروحية الأخرى هبطت بسلام

وحسب المعلومات التي أذاعتها الشرطة، تمكنت المروحية الأخرى من الهبوط بسلام بعد الاصطدام بالقرب من مين بيتش، وهو شاطئ شمالي على جولد كوست، الذي يبعد 45 ميلا جنوب بريسبان في ولاية كوينزلاند.

من جهتها، أغلقت السلطات طريق سي وورلد درايف المؤدي إلى موقع التحطم، حيث يقع منتزه سي وورلد الترفيهي في مكان قريب من الموقع.