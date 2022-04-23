عاجل.. تحطم مروحية شمالي إسرائيل وإصابة اثنين كانا على متنها

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت، بأن طائرة إسرائيلية تحطمت في شمال البلاد، وأن اثنين كانا على متنها، أُصيبا.

وذكرت قناة «13 العبرية» أن طائرة مروحية تحطمت بالقرب من مدينة حيفا، شمالي البلاد، وأصيب اثنان كانا على متنها، وجرى نقلهما إلى مستشفى رامبام في المدينة نفسها.

قناة «13 العبرية»: تحطم المروحية بشكل شبه كامل وإصابة اثنين

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني، بأنه رغم تحطم المروحية بشكل شبه كامل، فإن من كانا على متنها لم يلقيا حتفهما، وأكدت أن المروحية تحطمت في منطقة مفتوحة بالقرب من مطار روش بينا، بمدينة حيفا الواقعة شمال إسرائيل، بسبب عطل فني في المحرك، وذلك حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

طائرة خفيفة تحطمت في فبراير الماضي ومقتل اثنين

وكانت طائرة وصفتها الشرطة الإسرائيلية بالخفيفة قد تحطمت في 26 فبراير الماضي، بعد أن أقلعت من وسط البلاد، ما أدى لمقتل اثنين كانا على متنها، وكان من المفترض أن تهبط الطائرة في منطقة مسعدة (جنوب)، قبل أن تتحطم قرب مستوطنة ميفو بيتار جنوب القدس.

وشهدت إسرائيل، العام الماضي، العديد من حوادث سقوط الطائرات الخفيفة، وهو الأمر الذي خلف قتلى ومصابين.