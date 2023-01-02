عضو «مستثمري السياحة»: إشغالات الفنادق كانت مرتفعة في ليلة رأس السنة

قال الدكتورعاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إنه وفقًا للحجوزات الحالية والمستقبلية، من المتوقع أن تكون الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري أعلى من نظيرتها خلال عام 2022، مرجعًا ذلك إلى العديد من الاتفاقات والتعاقدات التي أبرمتها شركات السياحة والفنادق المصرية مع وكلاء السياحة الأجانب، لإرسال أفواج سياحية لمصر خلال 2023، لافتًا إلى أن العام الحالي سيشهد للمرة الأولى، تسيير بعض الدول مثل تركيا، رحلات للمقصد السياحي المصري.

أعداد السياح الوافدين لمصر خلال 2022

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن أعداد السياح الوافدين لمصر خلال العام الماضي، كانت جيدة على الرغم من الظروف والأزمات التي حدثت خلاله: «2022، شهدت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى توقف الحركة السياحية الوافدة من البلدين إلى مصر، فضلًا عن حدوث أزمة اقتصادية عالمية تسببت في تراجع معدلات السفر للسياحة عالميا».

ألمانيا أكثر الدول إرسالًا للسياح خلال العام الماضي

وأشار «عبداللطيف» إلى أن ألمانيا احتلت المركز الأول عالميًا كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر خلال عام 2022، بينما جاءت السعودية في المركز الأول كأكثر الدول العربية إرسالًا للسياح خلال العام المنصرم، لافتًا إلى أن إسبانيا احتلت المركز الأول عالميًا في إرسال السياح إلى مدينة الأقصرخلال 2022، موضحًا أن الربع الأخير من العام الماضي، شهد أيضًا عودة معدلات الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى شرم الشيخ لمعدلاتها الطبيعية.

وأوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، أن بداية العام الجديد شهدت توافد أعداد جيدة من السياح الأجانب لزيارة مصر، لافتًا إلى أن نسب الإشغال بكافة فنادق الجمهورية كانت مرتفعة ليلة رأس السنة، موضحًا أن أعداد السياح ستبدأ في الانخفاض منتصف الشهر الجاري على أن تعود مجددًا للارتفاع خلال شهر مارس المقبل بسبب أعياد الربيع.