«الصاغة» تستأنف نشاطها بعد إجازة رأس السنة بتراجع في أسعار الذهب

تستأنف محال الصاغة، نشاطها اليوم، بعد عطلة رأس السنة الميلادية 2023، وسط ترقب مزيد من تراجعات أسعار الذهب في السوق المحلية، استمراراً للموجة الهبوطية التي شهدها المعدن النفيس خلال الأيام الأخيرة، حيث خسّر الجنيه الذهب «8 جرام عيار 21»، منذ منتصف ديسمبر الماضي 3 آلاف جنيه بخلاف رسوم المصنعية.

سعر الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب اليوم، في محال الصاغة، 1920 جنيها لعيار 24 الأكثر نقاءً، وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 1680 جنيها، وعيار 18 بسعر 1440 جنيها، وعيار 14 النحاسي 1120 جنيها، في حين سجل عيار 12 الأقل جودة سعر 960 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 13440 جنيها.

تراجع سعر الذهب

وسبق أن أكد ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب وعضو غرفة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، لـ«الوطن» أن سعر الذهب سيتراجع مع أول 2023، خاصة مع إدراج المعدن في بورصة السلع، للوصول إلى سعره العادل، معتبراً أن السعر الحالي مبالغ فيه.

عام متقلب ينتهي بتراجع

كانت أسعار الذهب استقرت عند 1.815 دولارًا للأوقية بنهاية ديسمبر الماضي، مغلقة بذلك عامًا متقلبًا بعدما قاد الذهب ارتفاعًا حادًا في المعادن النفيسة بنهاية الربع الأول من العام الماضي، ووصل إلى مستوى قياسي قريب من 2000 دولار للأوقية حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية ودفع المستثمرين إلى تكديس استثمارات السبائك بحثًا عن الملاذ الآمن للمدخرات، قبل أن يتراجع بعد ذلك، إلى أدنى مستوى في 30 شهرًا عند 1615 دولارًا في نهاية الربع الثالث.