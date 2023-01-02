«المحاسبين الإداريين»: المهنة تطورت بخلق القيمة والمشاركة في الأعمال

عقد معهد المحاسبين الإداريين «IMA»، جلسة نقاشية عن مهنة المحاسبة الإدارية، بمشاركة لفيف من المتحدثين، على رأسهم جيف طومسون، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد المحاسبين الإداريين، وأحمد مخلاتي، مدير أول عمليات الشرق الأوسط والهند وأفريقيا بمعهد المحاسبين الإداريين، وأحمد السخاوي، مدير مكتب مصر ومدير علاقات الشركاء بمعهد المحاسبين الإداريين.

تطور مهنة المحاسبة

وأوضح أحمد مخلاتي، مدير أول عمليات الشرق الأوسط والهند وأفريقيا بمعهد المحاسبين الإداريين، التطور الذي شهدته مهنة المحاسبة بين الماضي والحاضر، ففي الماضي، كان يتم التركيز بشكل أساسي على حماية القيمة والإشراف والتمعّن في الأحداث الماضية ورفع التقارير والمعايير والامتثال، أما اليوم، فقد تطورت المهنة لتشمل خلق القيمة والتبصّر والبصيرة والعمل كشريك أعمال.

وقال أحمد السخاوي، مدير مكتب مصر ومدير علاقات الشركاء بمعهد المحاسبين الإداريين إن استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في مصر، دفع معهد المحاسبين الاداريين إلى استعادة تواجده في مصر من خلال فتح مكتب مصر.

دعم الاقتصاد المصري

كما أوضح «السخاوي»، أن استراتيجية المعهد خلال الفترة القادمة في مصر تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري من خلال إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لقيادة قاطرة التنمية المصرية، وعقد مجموعة من الشراكات مع العديد من الجامعات المصرية لدعم مهارات الخريج المصري في مجال المحاسبة والتمويل بالمهارات والمعارف الأساسية لسوق العمل.