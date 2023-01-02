النطق بالحكم على طالب متهم بالشروع في قتل زميله بالشرقية 9 يناير

قررت محكمة ديرب نجم، منذ قليل، مد أجل محاكمة الطالب المتهم بالشروع في قتل زميله بإحدى المدارس إلى جلسة 9 يناير الجاري، للنطق بالحكم.

طالب يعتدي على زميله

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغا من المستشفى المركزي، يفيد استقبال محمود عبدالرحمن السيد أحمد، طالب بالصف الأول الثانوي العام «خدمات»، ومقيم بمركز ديرب نجم، مصابا بتوقف في عضلة القلب.

النطق بالحكم في جلسة 9 يناير

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين إصابة الطالب إثر تعدي زميل له يدعى محمد سعيد عليه بالضرب وركله بالقدم، ما أدى لارتطام رأسه بالمقعد المدرسي وذلك داخل لجنة الامتحانات بمدرسة السادات الثانوية العسكرية بنين.

وضُبط الطالب المعتدي، وحرر المحضر رقم 5442 جنح، وجرى إحالته إلى النيابة العامة التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت قرارها أمس بمد أجل المحاكمة للنطق بالحكم في جلسة 9 يناير الجاري.