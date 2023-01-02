فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية التجارة بكفر الشيخ.. الأوراق المطلوبة

أعلنت جامعة كفر الشيخ فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية التجارة، استنادا إلى القرار الوزاري رقم 4961 بتاريخ 26 ديسمبر 2022.

وبحسب مستند لجامعة كفر الشيخ، فإن الجدول الزمني والمستندات المطلوبة وفقاً للمادة السادسة من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1365 بتاريخ 21 إبريل 2022، كالتالي:

الجدول الزمني للتقديم

1- الأحد 8 يناير حتى الأحد 15 يناير.. التقدم بأوراق الترشح لمكتب رئيس الجامعة، ورئيس اللجنة، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءً فيما عدا أيام الجمعة والإجازات الرسمية.

2- يوم الاثنين 16 يناير.. إعلان الأسماء المبدئية.

3- يوم الثلاثاء 17 يناير 2023.. تلقي الطعون.

4- يوم الأربعاء 18 يناير.. فحص الطعون وإعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين.

5- يوم الثلاثاء 24 يناير.. إجراء المقابلات وتقديم العروض الساعة 12 ظهراً بقاعة مجلس الجامعة.

المستندات المطلوبة

والمستندات المطلوبة للترشح لمنصب عميد كلية التجارة عبارة عن 5 ملفات ورقية وإلكترونية، يحتوي كل منها على:

1- طلب تقديم للترشح باسم رئيس الجامعة.

2- بيان حالة رسمي من الجامعة.

3- السيرة الذاتية للمتقدم وما يؤيدها.

4- خطة العمل الخاصة بالمتقدم مبيناً بها أوجه التطوير وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير.

5- إقرار بعدم تولي أي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.

6- يلتزم المرشحون الثلاثة الحاصلون على أعلي الدرجات بحضور دورة تدريبية يصدر بتحديد محتواها وموعد ومقر انعقادها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على أن يتم استبعاد المرشح الذي يتخلف عن حضور الدورة دون عذر مقبول من قبل المجلس، ويحل محله المرشح التالي له في نسب التقييم.

وتمثبت شروط التقدم لوظيفة عميد كلية وفقاً للمادة الرابعة من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رقم 1365 بتاريخ 21 أبريل 2022، فيما يلي:

1- أن يكون أستاذاً عاملاً بالكلية.

2- أن يكون المرشح على رأس عمله بالجامعة وقت تقديم طلب الترشح.

3- ألا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المرشح لشغلها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة علي الأكثر.

4- ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما يكُن قد رُد إليه اعتباره.

5- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة.

6- ألا يكون المرشح متولياً لأي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.