مصرع عامل وإصابة سيدة في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

لقي عامل مصرعه، فيما أصيبت ربة منزل، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي بالكيلو 68 في اتجاه الإسكندرية، ونُقلت الجثة والمصابة إلى مستشفى وادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عند الكليو 68 على طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، ما أدى إلى مصرع عامل وإصابة ربة منزل، ونٌقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام، والمصابة إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

التحقيق في الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، تبين وفاة «دياب.ع.خ»، 62 سنة، مقيم في النوبارية، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى وادي النطرون، فيما أصيبت «خضرة.س.ف»، 50 سنة، مقيمة بالنوبارية، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية والمتابعة مع المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.