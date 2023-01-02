تشييع جنازة طفل سقط أثناء تنظيف مئذنة بالشرقية.. رأى الرسول في المنام 

شيّع أهالي قرية سماكين الغرب، التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، جثمان الطفل كريم هاني عبداللطيف، 14عاما، والذي لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى مئذنة مسجد بالقرية بعد أدائه صلاة الظهر أمس.

وفاة طفل إثر سقوطه من أعلى مئذنة

وشارك في الجنازة عدد كبير من أهالي قرية سماكين الغرب، في مشهد مهيب عكس الوداع المؤلم للطفل الراحل، والذي اشتهر بدماثة الخلق.

كما أثارت وفاة الطفل حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات التي تضمنت الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

رؤية الرسول في المنام

وقالت ريناد البحراوي، قريبة الطفل الراحل كريم هاني، إن الفقيد كان يحرص على أداء صلاة جميع الصلوات بالمسجد في أوقاتها، وأنه توجه أمس لأداء صلاة الظهر، وأمّ المصلين، وبعد الانتهاء من الصلاة توجه إلى المئذنة لتنظيفها، إلا أن توازنه اختل وسقط وتوفى.

وذكرت «ريناد» لـ«الوطن»، أن الطفل الراحل أخبر أسرته أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وسيدنا عمر بن الخطاب في منامه، وذهبا معهما، وذلك قبل وفاته بـ20 يوما، لافتة إلى أنه رغم صغر سنه إلا أنه كان يتميز بأخلاق حسنة، وكأنه رجل كبير ناضج، لذا كان محبوبا من الجميع.

إصابة الطفل بنزيف في المخ

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بوفاة الطفل كريم هاني عبداللطيف، 14 عاما، طالب بالصف الثاني الإعدادي، ومقيم في قرية سماكين الغرب التابعة لمركز الحسينية، إثر سقوطه أثناء تنظيفه المئذنة بعد أداء صلاة الظهر أمس، ما أدى لإصابته بكسور ونزيف بالمخ ووفاته متأثرا بإصابته.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشرعي، لمعاينة الجثمان وتحديد سبب الوفاة، وفي وقت لاحق أصدرت النيابة العامة تصريحا بدفن الجثمان.