بالأسماء.. حركة تغييرات محدودة بين قيادات «تعليم مطروح» 

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، حركة تغييرات محدودة بتعليم مطروح، بهدف ضخ دماء جديدة وتطوير العمل الإداري، والارتقاء بالعملية التعليمية والاستفادة من الخبرات في جميع المواقع القيادية.

ترقيات قيادات تعليم مطروح

وشملت حركة ترقيات قيادات مديرية التربية والتعليم في مطروح تكليف مجدي منشاوي السيد مدير عام إدارة مرسى مطروح التعليمية، بمنصب مدير عام التعليم العام بديوان عام المديرية، وجمال فتحي سعد وكيل إدارة مرسى مطروح التعليمية بمنصب مدير عام إدارة مطروح التعليمية، وتكليف محمد محمود محفوظ مدير إدارة النجيلة التعليمية بمنصب وكيل إدارة مرسى مطروح التعليمية، وتكليف حسن فوزي حسن عضو إدارة المتابعة بالمديرية بمنصب مدير إدارة النجيلة التعليمية.

تقييم القيادات

وقال عمرو شحاتة وكيل تعليم مطروح، في بيان، إن حركة تغييرات القيادات التعليمية جاءت بعد إجراء تقييم مستمر لكل القيادات خلال المرحلة السابقة في جميع الوظائف القيادية، حيث يخضع التقييم لعدة عوامل من بينها التواجد الميداني على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين وسرعة حل المشكلات وتحسين جودة الأداء في العمل.

وأوضح، أن عملية التقييم ما زالت مستمرة من أجل دفع عجلة العمل، والدفع بقيادات قادرة على إحداث التغيير في العملية التعليمية.