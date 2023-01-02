أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات.. تراجع الطن البرازيلي 100 جنيه

أكد الدكتور يحيى زكريا عضو شعبة الجمعية العامة للدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات 2023، شهدت استقرارا في الأسعار لبعض أصناف الذرة الصفراء وتراجع طن الذرة البرازيلي اليوم الإثنين بواقع 100 جنيه، طبقا لما تم تداوله اليوم عبر الأسواق الحرة والمتاجر بمحافظات الجمهورية، بالوجهين البحري والقبلي.

أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات

وأشار يحيى إلى أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات، سجلت استقرارا لأغلب أصناف الذرة الصفراء وتراجع لآخر، فسعر طن الذرة الصفراء برازيلي 10 آلاف و400 جنيه، وسط تراجع بلغ 100 جنيها عن كل طن.

واستقر سعر طن الذرة الصفراء أوكراني 10 آلاف و100 جنيه، وسجل سعر طن الذرة الروماني 10 آلاف و300 جنيه، كما سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني 10 آلاف و600 جنيه.

أسعار الذرة الصفراء اليوم والمنزرع

أشار الدكتور زكريا، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات، مستقرة وسط عمليات إقبال علي الشراء جيدة للغاية من المستهلكين جراء استقرار بعض من أصناف الذرة وتراجع أخري، موضحا أن المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء والذرة الشامية بلغت مليون و200 ألف فدان ذرة في حقولنا بمحافظات الجمهورية، وهو مؤشر جيد للغاية للاعتماد علية في صناعات الأعلاف سواء للثروة الحيوانية أو الداجنة.