كم سعر الفائدة على دفتر البريد 2023؟.. العائد شهري وربع سنوي

تعتبر الهيئة القومية للبريد من أكبر الجهات الحكومية التى تقدم خدماتها للمواطنين، وذلك عبر اكثر من 4 الاف مكتب منتشرة على مستوى الجمهورية، حيث تخدم الهيئة حوالى 25 مليون مواطن، ابرز هذه الخدمات هى خدمات التوفير، حيث ارتفعت قيمة مدخرات الأفراد لدى قطاع البريد لتسجل 492.3 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021، بمعدل نمو 7.8%، وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري، فى احدث التقارير الصادرة.

حساب توفير ذي عائد شهرى ربع سنوى وسنوى

وبحسب ما اعلنته هيئة البريد المصرية، فإن الهيئة طرحت حساب توفير ذي عائد ربع سنوى وشهرى، لأول مرة ويعد إضافة قوية للخدمات المالية إلى جانب حساب التوفير ذى العائد السنوى 7%، وقد تم تحديد ﺳﻌﺮ الفائدة ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ذي العائد اﻟﺸﻬﺮى 6٪ و6.25٪ على حساب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﺑﻊ ﺳﻨﻮى.

هيئة البريد المصرية تحتفل اليوم 2 يناير بعيدها السنوى

وتحتفل هيئة البريد المصرية اليوم 2 يناير بعيدها السنوى، وأصدرت طابع بريد تذكاريًّا، حيث يمثل هذا اليوم تاريخ تأسيس البريد المصرى في الثانى من يناير ١٨٦٥م، ومنذ ذلك الحين اتخذ البريد المصري ذلك اليوم عيدًا له، وتم تصميم طابع عيد البريد ليعبر عن "العراقة والتطور" وتم الاعتماد في تصميم الطابع على صور واقعية لمكتب بريد "القاهرة الرئيسي" بعد تطويره وترميمه برؤية مبتكرة للحفاظ على قيمته التاريخية والتصميم المعماري الأصلي للمبنى.

وبحسب ما اعلنته الهيئة، فإن إن يوم ٢ يناير يمثل يومًا تاريخيًّا، فهو اليوم الذي نقلت فيه ملكية البوسطة الأوربية إلى الحكومة المصرية، ومنذ ذلك الوقت والبريد المصري يروي قصص نجاح خُلدت في تاريخ الوطن عبر مجهود مشرف من العاملين به، جميع هؤلاء العاملين شغلهم الشاغل خدمة المصريين وتلبية احتياجاتهم.