القبض على سائق «تروسيكل» صدم شخصا وتسبب في وفاته بحلوان

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بوفاة والده بالمعاش، مقيم ذات العنوان، متأثراً بإصابته بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ.

بسؤاله قرر بأنَّه حال عبور والده المتوفى طريق كورنيش النيل بدائرة القسم اصطدمت به دراجة نارية مجهولة لاذ قائدها بالفرار بها، ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، التي أودت بحياته، واتهم قائد المركبة بالتسبب في وفاة والده.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد المركبة المتسببة في الحادث تروسيكل دون لوحات معدنية قيادة سائق، مقيم بدائرة القسم، وأنَّه وراء ارتكاب الواقعة المشار إليها . عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وبمواجهته أيد ما سبق، وعلل هروبه نظراً لعدم حملة ثمة تراخيص فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.