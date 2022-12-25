تجديد حبس تاجر مخدرات 15 يوما بعد ضبط 15 قطعة حشيش بحوزته في حلوان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة.

تحريز 15 قطعة حشيش

وتبين من خلال التحقيقات أنَّ المتهم يدعى «أحمد.م.ا»، 26 سنة، عاطل ومقيم بـ«كفر العلو»، بمنطقة حلوان بالقاهرة وشهرته «الديب» تخصص نشاطه الاجرامي بالإتجار في المواد المخدرة بقصد تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.

واعترف المتهم خلال التحقيقات، بحيازته 15 قطعة حشيش كبيرة الحجم، بغرض الاتجار فيها، ومبالغ مالية من متحصلات البيع، وسلاح أبيض للدفاع عن النفس، وهاتف محمول.

العقوبة القانونية

وحول الموقف القانوني، يقول المحامي تامر الشايب إنَّ المادة 34 من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، و كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما خرجت حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون وتفعيل الدور الأمنى في شوارع المدينة، وأثناء السير بمنطقة مدينة الموظفين دائرة القسم، شوهد أحد المواطنين ويدعى «أحمد م ا»، 26 سنة، عاطل ومقيم بكفر العلو، وشهرته «الديب»، وبالسير بالقرب منه انتابته حالة من الخوف، فتم استيقافه وتفتيشيه، والعثور بحوزته على 15 قطعة حشيش كبيرة الحجم، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.