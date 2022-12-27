العثور على جثة مجهولة لشاب في منشأة ناصر.. والتحريات: لا توجد شبهة جنائية

كثفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة لشاب في منشأة ناصر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

إجراء البصمة الوراثية لكشف هوية الشاب

كما قررت النيابة العامة إجراء البصمة الوراثية تمهيدًا لكشف هويته، وطلبت من المباحث سرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة انتداب رجال الأدلة الجنائية لتصوير الجثة وأخذ البصمات لمطابقاتها بالبصمات والصور والمحفوظة لدى مصلحة الأمن العامة تمهيدًا لكشف هوية صاحب الجثة.

خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية، ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرَت قراراتها المتقدمة.

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، ورجحت أنَّ سبب الوفاة هو تعاطي جرعة مخدرات زائدة.