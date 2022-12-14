نهشتها الفئران.. العثور على جثة عجوز داخل شقتها في «منشأة ناصر»

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة عجوز داخل شقتها في «منشأة ناصر»، وسط عشرات الفئران التي راحت تنهش في الجثة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفية لسماع أقوالها.

بداية البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من سكان أحد العقارات بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بالعقار محل البلاغ، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وعقب استئذان النيابة العامة تم دخول الشقة وفوجئت القوة بتجمع الفئران في إحدى غرف النوم حول جثة، وبعد تمكن القوات من إبعاد الفئران تبين أن الجثة لصاحبه الشقة، عجوز في العقد السابع من العمر.

وبالفحص تبين سلامه جميع منافذ الشقة وعدم وجود كسر في منافذها أو بعثرة في محتوياتها وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.