شرطة البيئة تضبط 49 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 6 قضايا في مجال حماية الثروة الزراعية «الأعلاف الحيوانية»، بمضبوطات بلغت 49 طن أعلاف حيوانية وداجنة بدون بيانات ومجهولة المصدر و17418 عبوة مبيدات بدون بيانات ومجهولة المصدر وطن قمح مخلوط بسم فئران تحت التصنيع منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.