شرطة البيئة تداهم 12 مستشفى وعيادة ومعمل تحاليل في الجيزة والقليوبية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات «القاهرة – الجيزة - القليوبية»، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

سلع مجهولة المصدر

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية تم ضبط شركتين للمواد الغذائية وتصنيع اللحوم، دون ترخيص بمحافظة القاهرة، بمضبوطات بلغت 5,35 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

قضايا التفتيش البيئي

أما في مجال التفتيش البيئي، ضبطت الحملات 12 قضية بنطاق محافظتي الجيزة والقليوبية، عبارة عن «3 مستشفيات - مركز طبى– عيادة طبية - معمل تحاليل طبية – مخبز بلدي – ورشتين – 3 محلات»، بمخالفات متنوعة.