سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم الثلاثاء.. بـ69 جنيها في منافذ «الزراعة»

البيض واحد من السلع الغذائية التي يتناولها المواطنون يوميا على موائدهم سواء في وجبة الإفطار أو العشاء وحتى أنها تدخل في الغذاء عقب العودة من المدارس والأعمال، حيث تستخدم ربات المنازل تلك السلعة في الكثير من الوجبات على مائدة الأسرة المصرية.

سعر كرتونة البيض اليوم

ومن خلال السطور التالية، نستعرض سعر كرتونة البيض بالأسواق، ومنافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة.

البيض اليوم

تراوح سعره في المحال التجارية، بين 90-95 جنيها، فيما استقر سعر طبق وكرتونة البيض عند سعر 75 جنيها بالمزارعة.

وداخل المنافذ الخاصة بوزارة الزراعة سجل البيض الأبيض نحو 69 جنيها، والأحمر نحو 89 جنيها للطبق.

أسعار الفراخ اليوم

وسجلت أسعار مشتقات الدواجن اليوم 3 يناير

وعن أسعار الفراخ البيضاء اليوم ومشتقاتها في الأسواق المختلفة ومحلات الدواجن الحية:

سجل سعر الكيلو من الكبد الصافي اليوم نحو 48 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس اليوم بين 65 و70 جنيهًا.

سجل سعر الكبد والقوانص اليوم نحو 42 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك الكيلو اليوم بين 51-55 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الشيش طاووق اليوم بين 110 و115 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البانيه اليوم بين 100 و120 جنيها.

تراوح سعر الأجنحة اليوم بين 32 و35 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر صدور بالعظم بين 80 و85 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك المخلية اليوم السبت بين 70 و82 جنيهًا.

وسجل سعر الفرخة وزن 2 كيلو نحو 90-95 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي اليوم بين 58-62 جنيها.

سعر البط اليوم بين 70-75 جنيها للكيلو.

سعر الشيش البانيه اليوم بين 110 و120 جنيهًا.

سعر الهياكل اليوم بين 25 و30 جنيهًا.

سعر الشاورما الدجاج اليوم بين 120 جنيهات إلى 125 جنيهًا.