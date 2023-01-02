«البيئة»: مشاهدة الطيور واحدة من أهم أنماط السياحة «فيديو»

قال الدكتور أسامة الجبالي مدير مشروع الطيور الحوامة والمهاجرة بوزارة البيئة، إنّ سياحة مشاهدة الطيور واحدة من أنماط السياحة البيئية على مستوى العالم، وهي سياحة مهمة جدًا لأنها تعتمد على البيئة والموارد الطبيعية، مشددًا على أن مدينة شرم الشيخ واحدة من أهم مناطق عبور الطيور الحوامة على مستوى العالم، مثل النسور والصقور.

سياحة مشاهدة الطيور موجودة في العالم كله

وأضاف مدير مشروع الطيور الحوامة والمهاجرة بوزارة البيئة، خلال حواره على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ موقع مصر فريد ويضم موارد طبيعية ومحميات طبيعية وبالتالي فإنها سوق واعدة للسياحة البيئية، مشيرًا إلى أن سياحة مشاهدة الطيور موجودة في العالم كله، وبعض الدول تنفق على هذا النمط من السياحة مليارات الدولارات، والفترة الأخيرة شهدت تعاونًا كبيرًا بين وزارتي البيئة والسياحة لإعلان تنشيط سياحة مشاهدة الطيور.

يمر بمصر 500 نوع من الطيور

وأكد «الجبالي»: «لدى مصر صون الطيور الحوامة المهاجرة ممول من مرفق البيئة العالمية وينفذه جهاز شؤون البيئة المصري بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمجلس العالمي لحماية الطيور والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، نتحدث عن الطيور الحوامة، وعلى مستوى العالم هناك 10 آلاف نوع من الطيور تقريبا، يمر على مصر 500 نوع، بواقع 150 مقيمًا و350 مهاجرًا، بما يقدر بنحو نصف مليار طائر في عدة مسارات، منها مسار هجرة البحر الأحمر، وهو ثاني أهم مسار للطيور الحوامة على مستوى العالم بعد مضيق بنما».