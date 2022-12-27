إعداد مراكز الشباب بالمحافظات للارتقاء باللغة العربية برعاية «الرياضة»

بدأت مراكز الشباب والرياضة بجميع محافظات الجمهورية، الاستعداد لاستقبال قوافل مبادرة الارتقاء باللغة العربية، وعقد ورش عمل تحت شعار «كيفية الإرتقاء باللغة العربية»، بتوجيهات ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

المبادرة تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

وقالت وزارة الشباب في بيان لها، إن الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بالوزارة، هي التي ستشرف على تنفيذ ورش العمل بالمراكز.

وأضافت الوزارة، أن تنظيم وإقامة ورش عمل «كيفية الارتقاء باللغة العربية»، يأتي تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، ضمن الخطة الشهرية للنادي الثقافي بمراكز الشباب بالمحافظات، بمشاركة أعضاء الأندية الثقافية بمراكز الشباب بمحافظات «الغربية- بني سويف- البحر الأحمر- أسيوط- الدقهلية»، كمرحلة أولى.

تشجيع الشباب على معرفة الارتقاء باللغة العربية

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الورش تهدف إلى تشجيع الشباب على معرفة كيفية الإرتقاء باللغة العربية، وضرورة الحفاظ على هويتها باعتبارها لغة القرآن الكريم، والأحاديث النبوية الشريفة، حيث تتناول هذه الورش أصول اللغة العربية، ومكانتها على مر العصور، والأسلوب الصحيح للتحدث بها، والمشكلات التي أدت إلى ابتعاد الشباب عن الاهتمام باللغة العربية، وتأثير مصطلحات مواقع التواصل الإجتماعي على الشباب، وما واكبها من الكتابة بلغة مستحدثة تدعى الفرانكواراب وغيرها.

في الوقت الذي بدأت بالفعل بعض مراكز الشباب، تنظيم بعض النداوت، ومنها مركز شباب مدينة طنطا، حاضر فيها الدكتور بشير الشوربجي -أستاذ اللغة العربية والنقد الأدبي بكلية الآداب جامعه طنطا، ومركز شباب صلاح سالم بمدينة بني سويف، حاضر فيها الشيخ عادل حيدر من علماء وزارة الأوقاف، ومركز شباب القصير بالبحر الأحمر، وفيها شرقاوي حمادة محمد - موجه صحافة وإعلام بالإدارة التعليمية بالبحر الأحمر، ومركز شباب حي السلام بأسيوط حاضر فيها الدكتور جميل محمد، وجامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حاضر فيها فضيلة الدكتور سالم الهنداوي من علماء الأوقاف.