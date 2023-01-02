أسعار الأرز اليوم بالمحافظات.. تراجع 50 جنيها في الطن

أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا، في كفر الشيخ، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات شهدت تراجعا بقيمة 50 جنيها في طن أرز الشعير رفيع الحبة، واستقرارا في سعر الشعير عريض الحبة والأرز الأبيض، وذلك خلال تعاملات التداول للبيع والشراء.

واستقر سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة عند 10 آلاف و700 جنيه، بينما تراجع النوع رفيع الحبة 50 جنيها ليسجل 10 آلاف و250 جنيها، واستقر سعر طن الأرز الأبيض «السائب» عريض الحبة عند 14 ألفت و200 جنيه، بينما سجل سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة «السائب» 12 ألف جنيه، وطن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر عريض الحبة بواقع 15 ألف جنيه، وذلك خلال عمليات التداول داخل أسواق ومتاجر المحافظات.

أسعار الأرز اليوم الاثنين بالمحافظات

وأوضح «الرفاعي»، أن أسعار اليوم بالمحافظات شهدت تراجعا في طن الأرز الشعير رفيع الحبة رغم زيادة الطلب عليه من قبل المواطنين، ما يعطي مؤشرا جيدا بزيادة الكميات المعروضة في الأسواق حاليا بمحافظات الوجهين البحري والقبلي.

حجم الإنتاج المحلي

وأشار مدير المركز، إلى وجود أكثر من 3 ملايين طن أرز أبيض، وهي كميات بها وفرة كبيرة جدا تكفي الاستهلاك المحلي على مدار عام ونصف العام.