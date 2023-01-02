الشرقية في 2022.. 757 منفذا و21 سيارة متنقلة وتوفير السلع بأسعار مخفضة

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات مديرية التموين في تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز الخدمة المطورة بالإضافة إلى افتتاح مكتب خدمة نموذجي يضم كافة خدمات وزارة التموين لخدمة المواطنين وتيسيراً عليهم لإنهاء مصالحهم، فضلاً عن توفير سيارات كمنافذ متنقلة لبيع السلع وتشغيل مخابز جديدة وإقامة معارض (أهلا رمضان) و(أهلا مدارس) وشوادر بجميع مراكز ومدن المحافظة لبيع منتجات ومستلزمات المواطنين بسعر أقل من الأسواق لمحاربة الغلاء.

5 مراكز مطورة

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية أنه خلال عام 2022 م تم إنشاء 5 مراكز مطورة لخدمة البطاقات التموينية الذكية، ليصبح إجمالي عدد مراكز الخدمة على مستوى محافظة الشرقية 36 مركز خدمة مطورا ، بالإضافة إلى 2 شباك في المركز المتميز برفقة السجل التجاري، وافتتاح مكتب نموذجي يضم كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية مثل ( خدمات البطاقة التموينية الذكية – الدمغة والموازين – العلامات التجارية – تلقي شكاوي حماية المستهلك) حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد 23918 بطاقة فصل اجتماعي و12032 بطاقة تموينية بدل فاقد و 112666 بطاقة تموينية بدل تالف و 549 بطاقة تموينية نقل من محافظة لمحافظة أخري و22625 اضافة أفراد فصل اجتماعي و3678 اضافة وخصم أفراد من البطاقات التموينية.

أشارت وكيلة الوزارة إلى تأهل مركز خدمة هرية رزنة من ضمن أفضل 10 مراكز ويتنافس على المركز الأول على مستوى الجمورية فى جائزة التميز الحكومي لعام 2022.

أكدت وكيلة وزارة تموين الشرقية أنه خلال عام 2022م ، تم ورود 235 شكوى على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية وتم الرد عليها بنسبة تنفيذ 100% وكذلك تم ورود 4758 شكوى علي البوابة الالكترونية للوزارة وتم الرد عليها بنسبة تنفيذ 100%.

757 منفذا و21 سيارة

أضافت وكيلة الوزارة أنه يوجد بالمحافظة ( 757 ) منفذا لمشروع جمعيتي ، تم افتتاح وتشغيل 79 منفذا خلال عام 2022 م وتوفير 21 سيارة منافذ متنقلة ( تحيا مصر) لتوزيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وكذلك توزيع السلع التموينية والسلع مقابل نقاط الخبز، إضافة إلى وجود 140 فرعا للمجمعات الإستهلاكية.

ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط، قامت مديرية التموين بداية شهر أبريل 2022 م واستعدادا لشهر رمضان بإقامة معارض ( أهلا رمضان وأهلا مدارس) بالإضافة إلى إقامة 19 شادرا لمحاربة الغلاء في جميع مراكز المحافظة بتخفيضات تتراوح ما بين 20 – 25 % عن الأسعار المماثلة في السوق المحلي.