«التموين»: صرف سلع نقاط الخبز بنفس الأسعار الرسمية من منافذ البقالين

أكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية المستحقة من فارق نقاط الخبز المتوافرة لأصحاب البطاقات التموينية من حصة الخبز المخصصة لهم طوال الشهر، بنفس الأسعار الرسمية المتداولة لشهر يناير 2023.

أسعار السلع التموينية بفارق نقاط الخبز

ونوهت وزارة التموين، إلى أنَّ الأسرة صاحبة البطاقة التموينية، لها الحق في اختيار السلع التي ترغب في شراؤها بقيمة نقاط الخبز المتوافرة لديها من منفذ البقال التابع لها، مشيرة إلى أن السلع التي يتم شراؤها بنقاط الخبز مساوية في أسعار السلع التموينية التي تصرف ضمن مقررات التموين الشهرية المستحقة للأسرة وفقا لعدد أفراد الأسرة.

استقرار أسعار سلع التموين

ووجهت وزارة التموين مديري مديريات التموين بالمحافظات بتكثيف الرقابة على منافذ البقالين من خلال الحملات الرقابية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، للتأكد من صرف السلع للمواطنين بالأسعار الرسمية المدرجة على سيستم الصرف المميكن، إذ شهدت أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023 ثباتًا واستقرارًا في 31 سلعة مدعمة مساوية لأسعار الأشهر الماضية.

وبدأت منافذ البقالين أمس الأحد، في صرف مقررات التموين المستحقة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر يناير، والتي يستمر صرفها طوال الشهر يوميا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً من المنافذ التابعة للبطاقة التموينية في الحيز الجغرافي فقط.