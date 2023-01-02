"التموين» تطالب البدالين بالالتزام بالأسعار.. وتعلن القائمة

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منافذ البقالين على مستوى المحافظات من بيع السلع التموينية لشهر يناير 2023، بأزيد من السعر الرسمي الذي تمّ إدراجه على سيستم منظومة الصرف المميكن لمقررات التموين.

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023

وشددت وزارة التموين، في منشور دوري لمديري المديريات على مستوى الجمهورية على تكثيف الحملات الرقابية من قبل مفتشي المديريات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، للتفتيش المفاجئ على بقالي التموين للتأكد من صرف الحصص المقرر للمواطنين ومراقبة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023 المتداولة والمعلنة على سيستم الصرف.

وأكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّ السلع التموينية المستحقة لحاملي البطاقات عن شهر يناير 2023 تشهد ثباتا واستقرار في سعر 31 سلعة من قائمة السلع التموينية، منوهة إلى أنَّ أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية وهي «الزيت والسكر والأرز» لم يطرأ عليها أي زيادة أو تغير عن السعر الرسمي المتداول على مدار الأشهر الماضية.

قائمة أسعار سلع التموين عن شهر يناير 2023

وجاءت الأسعار الرسمية للسلع التموينية التي تصرف حاليًا لحاملي البطاقات، كالتالي:

1- سكر معبأ كيلوجرام بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 ملي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ كيلوجرام بسعر 10.5 جنيه.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 12 جنيهًا.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 6 جنيهًا.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر 7.5 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جرامًا بسعر 3.5 جنيه.

11- صلصة 300 جرام بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جرامًا بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 10.5 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جراما بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125 جراما بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جراما بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.