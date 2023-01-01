«التموين»: تخفيضات تصل إلى 25% بمعارض «أهلا رمضان»

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن هناك توجيهات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ببدء معارض «أهلا رمضان» من بداية شهر يناير بدلًا من إطلاقها قبل شهر رمضان بـ15 يومًا، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية والاقتصادية التي يمر بها العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

إطلاق المعارض والشوادر بدءا من اليوم

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أنَّه من المقرر إطلاق المعارض والشوادر بدءا من اليوم وذلك وفقًا لتوجيها وزيري التنمية المحلية والتموين، مشيرًا إلى أنَّ بعض المعراض بدأت في المحافظات بتخفيضات تصل إلى 25% لجميع أنواع السلع الغذائية وعلى رأسها جنوب سيناء.

الهدف من معارض «أهلا رمضان»

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أنَّ الوزارة تعمل على إطلاق معارض وشوادر أهلا رمضان من اليوم بهدف تخفيف الأعباء على المواطن، وطرح السلع المختلفة بتخفيضات تصل إلى 25%، متابعًا أنَّ المعارض ستستمر من اليوم حتى نهاية شهر رمضان، ومن الممكن مد الفترة لبعض نهاية الشهر المبارك.

وتابع أنَّ توجيهات القيادة السياسية تأتي بهدف طرح المنتجات المختلفة بأسعار عادلة، مشيرًا إلى أن السعر العادل يعني تحقيق هامش ربح بسيط للتاجر، مضيفًا أنَّ عدد المجمعات الاستهلاكية انتشرت في كل القرى والنجع والشوارع على بُعد 500 متر أو أقل من المواطنين.