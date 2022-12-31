«التموين»: المديريات تستقبل طلبات نقل البطاقة من محافظة لأخرى

شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على مديري مديرات التموين، بشأن إتمام خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لمحافظة أخرى، وتغيير محل الإقامة لرب الأسرة للمحافظة التي يرغب في نقل بطاقة التموين إليها.

نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى

وتحدد وزارة التموين صرف السلع التموينية من أي منفذ بقال تابع لمحل الإقامة، فضلا عن صرف الخبز من المخبز البلدي التابع لمحل الإقامة فقط، وبالتالي تشترط وزارة التموين على الأسرة حال الرغبة في صرف الخبز أو السلع من أي محافظة أخرى لظروف العمل أو الإقامة أن يقوم أولا بتغيير محافظة إصدار البطاقة بعد تغيير محل الرقم القومي.

خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى

1- الدخول على بوابة مصر الرقمية للتموين من هنا.

2- الضغط على خانة نقل من محافظة إلى أخرى.

3- اختيار الموافقة على الشروط والأحكام بالضغط على أوافق.

4- الضغط على كلمة «التالي».

5- تحديد واختيار المحافظة الجديدة من قائمة المحافظات.

6- تحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين وفقًا للمحافظة الجديدة.

7- عرض أكثر من بدال وفقًا لبيانات مكتب التموين.

8- تحديد اسم البدال المراد صرف التموين من منفذه.

9- الضغط على «التالي».

10- بعد ذلك تظهر رسالة إلكترونية بأنه جرى إرسال طلبك بنجاح.

وتستقبل مكاتب التموين في جميع المحافظات طلبات المواطنين الراغبين في نقل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أخرى، لتحويل البطاقة التموينية من الإدارة التابع لها البطاقة إلى الإدارة الأخرى في المحافظة الراغب لها صاحب البطاقة.