تفاصيل حبس المتهم بإصابة نجل عمه في المرج.. خلافات على الميراث

قررت النيابة العامة حبس المتهم بإصابة نجل عمه بالمرج 4 أيام على ذمة التحقيقات حيث اعترف قائلا «مكنش عايز يديني الورث بتاعي في الشقق وده حقي وأقنع فيه مش راضي لغاية ما شدينا سوا وضربته» هكذا كان ملخص اعتراف المتهم بالواقعة ونسبت إليه تهمة الإصابة العمد وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات بالواقعة والتحفظ على السلاح.

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ لقسم شرطة المرج بالقاهرة من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص مصابا بجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

بالتحريات والفحص تم ضبطه وأقرّ بحدوث مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة قام خلالها بضربه بواسطة سلاح أبيض «سكين»، لخلافات بينهما، بسبب ميراث على إحدى الشقق بمحل سكنهما، نتج عنها إصابته وتم ارساله للمستشفي لتلقي العلاج.

بمواجهته اقر بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المنتظرة للمتهم

عقب المحامي أيمن محفوظ على جريمة الإصابة العمد، بأنه «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وقال «محفوظ»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات.