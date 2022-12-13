الأموال تشعل نزاعا بين الأقارب.. تفاصيل إصابة شاب على يد ابن عمه بسوهاج

أدلى المتهم بإصابة ابن عمه بواسطة سلاح ناري بسوهاج نتيجة خلافات مالية بينهما، باعترافه أمام النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة الإصابة العمد، وأمرت بالتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة وإرساله للطب الشرعي.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة قائلا «كان ليا عنده فلوس مش راضي يدهالي وطلبتها منه كتير وبرضه رافض».

وتابع المتهم اعترافاته أمام جهات التحقيق: «استفزني وقالي ملكش عندي فلوس واعمل اللي انت عايزه فمحستش غير وأنا بجيب السلاح وبضربة في رجله»، هكذا أوضح المتهم كيف أصاب ابن عمه نتيجة الخلافات المالية.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عند تلقى إخطارًا من مركز شرطة المنشاة، بورود بلاغ من المستشفى الجامعي بوصول أحد الأشخاص يدعى «عدي م ع م ش»، 35 عامًا، عامل، ومُصاب بطلق ناري بالساق اليُسرى إثر تعدي نجل عمومته عليه؛ بسبب الخلافات المالية فيما بينهما.

خلافات مالية أدت إلى جريمة

وبالانتقال والفحص تبين أن المتهم ابن عمه يدعى «مختار ف ش م»، 41 عامًا، اعتدى عليه، وأطلق عيارا من سلاح ناري كان بحوزته؛ بسبب خلافات مالية قائمة فيما بينهما وأنه كان يطالب باسترداد أمواله لكن المجني عليه رفض ذلك وتطورت المحادثة بينهما إلى مشادة كلامية ثم الإصابة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم وهو عبارة عن فرد روسي محلي الصنع، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

العقوبة المنتظرة للمتهم

حول العقوبة المتوقعة للمتهم من جهته، أشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إلى عقوبة الإصابة والجرح العمد، وفقًا لقانون العقوبات المصري المعدل عام 2020؛ إذ نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أنه «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين» .

وقال «محفوظ» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات.