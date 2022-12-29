حبس المتهم بقتل سائق وإصابة عامل في المقطم على ذمة التحقيق

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بقتل سائق وإصابة عامل في المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تهمة القتل العمد، والإصابة العمد وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة، والتحفظ على سلاح الجريمة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى وصول بلاغ لقسم شرطة المقطم من إحدى المستشفيات باستقبال سائق، مصاب بطعنات نافذة وجروح متفرقة بالجسم توفي في أثناء إسعافه وعامل مـصاب بجرح قطعي في اليد.

اعتقاد خاطئ أنهى حياته.. تفاصيل قتل السائق

بالفحص والتحريات وبسؤال المصاب تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل وسبب وقوع الجريمة حدوث مشادة كلامية بين المتهم والسائق؛ لاعتقاده أنه يقوم بالتشهير به على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فتطورت إلى مشاجرة بينهم قام فيها المصاب بالتدخل لإنهائها، فأصابه المتهم بواسطة سلاح أبيض ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة، كما تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم.

العقوبة المتوقعة للمتهم

حول العقوبة المتوقعة، قال المحامي أيمن محفوظ، إنّ نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تناولت القتل العمد ونصت على أن «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».

وعقب أيضًا المحامي على جريمة الإصابة العمد، بأنه «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وقال «محفوظ»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات.