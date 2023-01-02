أنشطة مكثفة لقوات حرس الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة

نجحت قوات حرس الحدود من ضبط 2.5 طن من جوهر الحشيش المخدر داخل عربة فنطاس وذلك بناءً على معلومات أمنية واردة بشأن اعتزام بعض المهربين تهريب شحنات كبيرة من المواد المخدرة عبر المعابر والأنفاق على قناة السويس، كما تمكنت من ضبط مبالغ مالية كبيرة مخبأة داخل عربة ملاكي، وذلك استمراراً لجهود قوات حرس الحدود في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإحباط العديد من المخططات والمحاولات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وتمكّنت قوات حرس الحدود من ضبط 6 عربات دفع رباعي، وكميات كبيرة من البضائع المتنوعة غير خالصة الرسوم الجمركية، وذلك في إطار تكثيف جهود قوات حرس الحدود خلال الفترة الماضية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

كما تمكّنت القوات، على الاتجاه الاستراتيجي الغربي من ضبط عربتا دفع رباعي بعد تبادل إطلاق النيران مع عناصر التهريب محملة بـ1336 كجم لجوهر الحشيش المخدر، وبندقية قناصة FN، و4 خزن بندقية قناصة FN، و356 طلقة مختلفة الأعيرة و3 فرد متهم، كما تم ضبط كبير من السجائر المهربة في منطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحة سيوة.

وتواصل قوات حرس الحدود بذل جهودها في أداء المهام والواجبات المكلفين بها ليلاً ونهاراً لإحكام السيطرة الأمنية على حدود الدولة البرية والساحلية وحماية أبناء الشعب المصري من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع.