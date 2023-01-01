أول تصريح لرئيس جامعة المنوفية الجديد: الاهتمام بالبحث العلمي أهم أولوياتي

وجه الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية الجديد، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على ثقته الكبيرة وتعيينه رئيسًا للجامعة، مؤكداً أن هدفه في المرحلة المقبلة الاهتمام بالبحث العملي وفق رؤية الدولة المصرية، والعمل وفق استراتيجية التعليم 2023.

القاصد لـ«الوطن»: هدفي ربط التعليم بسوق العمل

وأضاف رئيس جامعة المنوفية، في أول تصريح له عقب توليه رئاسة جامعة المنوفية، أن الفترة المقبلة ستشهد اهتمامه بشكل كبير بربط التعليم بسوق العمل لتأهيل الشباب بالشكل الكافي للحصول على فرص عمل مختلفة، مؤكداً أن الجامعة تفتح أبوابها لتقديم الدعم للطلاب ومساعدتهم في شتى المجالات.

رئيس جامعة المنوفية الجديد: بابي مفتوح للجميع

وأوضح أن مكتبه مفتوح للجميع من كل الفئات، مشيرًا إلى أن الصحفيين هم صوت المواطن ومنبر الحريات ولهم كل التقدير، قائلًا: «بابي مفتوح لهم في أي وقت»، مشددا أن الفترة المقبلة ستشهد الاهتمام بالبحث العملي وتقديم كل الدعم للباحثين لكي تستفيد مصر من خبراتهم.

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد فرج أحمد القاصد رئيسا لجامعة المنوفية، بالإضافة إلى عدد من عمداء الكليات على مستوى الجامعات المختلفة.

وشغل الدكتور أحمد القاصد منصب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وقبلها كان عميدا لكلية الطب، ويعد أحد أشهر وأمهر أطباء جراحة الأورام في مصر.