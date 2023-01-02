خبير يوضح أسباب تراجع سوق العملات الرقمية.. بينها الأزمة الأوكرانية

قال ستيفان أبي شاكر، الخبير في العملات المشفرة، إن هناك أسباب كثيرة وراء تراجع سوق العملات الرقمية، أهمها فقدان الثقة لدى العملاء خاصة في عام 2022، موضحًا أن أحد أسباب التراجع، رفض السوق لبعض العملات لأنها بمثابة «فقاعات وهمية»، بالإضافة إلى احتيال بعض الأفراد على الجمهور ومحاولتهم إصدار عملات «مزورة»، كما عزز انهيار العملات أيضًا، الأزمة الأوكرانية، وعقبات الإمداد بعد فيروس كورونا.

هناك عملات تشفيرية تحتاج إليها الأنظمة المالية أبرزها «البيتكوين»

وأضاف الخبير في العملات المشفرة في مداخلة عبر «زووم»، بقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الإثنين، أن هناك بعض العملات التشفيرية تحتاج إليها الأنظمة المالية أبرزها «البيتكوين»، وتنظيمها يأتي ضمن برنامجها المعلوماتي الذي بُنيت عليه، وأكد أن تنظيم سوق العملات يكون عن طريق وضع قواعد بين العملاء والأطراف التي تستقبل الودائع.

يجب أن يكون التعامل قاصرًا على المصارف العالمية

وطالب خبير العملات بأن يكون التعامل قاصرًا على المصارف العالمية أو الوطنية التى تحظي بثقة الجمهور، وتوقع اختفاء 99 في المئة من العملات خلال السنوات المقبلة باستثناء البيتكوين التي يثق فيها العملاء.