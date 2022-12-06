انخفاض كبير في أسعار العملات المشفرة.. وبيتكوين تسجل أقل من 17 ألف دولار

عاد الفزع من جديد للظهور في سوق العملات الرقمية، الذي يعاني العديد من العثرات في الأونة الأخيرة، على وقع انهيار منصة إف تي إكس، وما تبعه من تداعيات، لتسقط عملة البيتكوين من جديد دون مستويات الـ17 ألف دولار.

وبعد تعافٍ مؤقت لسوق العملات الرقمية، نجحت خلاله بيتكوين في الصعود إلى مستويات فوق 17 ألف دولار، عادت مشاعر الخوف والفزع إلى سوق الكريبتو، وسط تنامي الخوف بشأن خطوة الفيدرالي المقبلة.

تشديد السياسة النقدية

ويتوقع أن يمضي البنك الفيدرالي الأمريكي قدمًا في سيناريو تشديد السياسة النقدية حيث جاءت لتؤكد ابتعاد الاقتصاد الأمريكي عن شبح الركود، ما يدفع شهية المخاطر للابتعاد عن الأصول الخطرة على غرار الأسهم والعملات الرقمية.

وذكر موقع «إنفيستينج»، أنّه في غضون الساعات القليلة الماضية، تخلت العملات الرقمية عما يزيد على 40 مليار دولار من قيمتها السوقية، نزولا إلى مستويات قرب 850 مليار دولار خلال اللحظات الأولى من تعاملات الثلاثاء.

وكانت القيمة السوقية للعملات الرقمية، سجلت ارتفاعات قوية خلال تعاملات أمس، بعدما اقتربت من مستويات 875 مليار دولار، ومنذ قليل سجلت العملات الرقمية هبوطًا حاد قرب مستويات الـ830 مليار دولار.

سوق العملات المشفرة

وكشفت بيانات مؤشر الخوف والجشع الذي يقيس نفسية المتعاملين في سوق العملات المشفرة، عن تجدد ظهور المشاعر السلبية لدى المتعاملين، عقب تحسن مؤقت في الأيام القليلة الماضية.

هبطت البيتكوين خلال هذه اللحظات دون مستويات الـ17 ألف دولار إلى مستويات قرب 16.920 ألف دولار، بتراجع في حدود 2%، بينما سجلت أعلى سعر اليوم عند مستويات 17.3 ألف دولار.

وحتى الآن ترتفع بيتكوين بنسبة 3% خلال أسبوع، بينما تنخفض بنسبة 20% خلال تعاملات شهر، وبنسبة 15% خلال 60 يومًا، فيما هبطت بأكثر من 64% منذ بداية العام وتبلغ قيمتها السوقية 327 مليار دولار.